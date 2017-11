Robert Mugabe não renunciou à presidência

20/11/2017 07:10 - Modificado em 20/11/2017 07:10

O presidente do Zimbabué, Robert Mugabe, fez este domingo um discurso à nação, em que era esperada a sua renúncia ao cargo, mas tal não aconteceu.

No dia em que a União Nacional Africana do Zimbabué – Frente Patriótica (ZANU-PF) destituiu Robert Mugabe da liderança do partido, fontes próximas do presidente avançaram a agências noticiosas internacionais que o estadista de 93 anos renunciaria à presidência do país.

No entanto, numa mensagem transmitida na televisão estatal, ladeado por vários militares, Robert Mugabe não anunciou qualquer renúncia do cargo.

No discurso, Robert Mugabe afirmou que, apesar da crise política que se vive nos últimos dias, “os pilares do Estado permaneceram funcionais” e que o país precisa “voltar à normalidade”.

Apesar de a economia estar a passar por um “período difícil”, o ainda presidente do Zimbabué disse que “o Governo mantém-se comprometido em melhorar as condições sociais e materiais do povo” zimbabueano.

Robert Mugabe terminou o discurso dizendo “obrigado e boa noite”.

O partido ZANU-PF demitiu-o da liderança e nomeou o antigo vice-presidente do Zimbabué, Emmerson Mnangagwa, como novo líder e candidato para as próximas eleições presidenciais.

Na passada quarta-feira, as forças armadas zimbabueanas detiveram Robert Mugabe, de 93 anos, e a mulher, Grace Mugabe, e garantiram o controlo de todas as instituições governamentais.

A ação político-militar teve as características de um golpe de Estado, uma vez que foram também detidos ou colocados sob prisão domiciliária grande parte dos membros do executivo.

Grace Mugabe foi também expulsa, “para sempre”, do mesmo partido, bem como os ministros da Educação Superior, Jonathan Moyo, e das Finanças, Ignatius Chombo, próximos de Mugabe.