Cartoon : Djô Boca

20/11/2017 07:01 - Modificado em 20/11/2017 07:13

É com prazer que o Noticias do Norte vos apresenta o Djô Boca . Nascido da imaginação do jornalista Eduino Santos e do traço do desenhador Eurico Ramos .O Djô é um observador atento , cursado nas esquinas da Rua de Lisboa e quer trazer o humor aos a nossos jornais na certeza que “ em abstracto, o humor não deve ter limites mas, na prática, todos os humoristas se limitam.”