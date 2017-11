Vozinha e Marco Soares em mais uma vitória do AEL Limassol

20/11/2017 06:38 - Modificado em 20/11/2017 06:43

Os internacionais cabo-verdianos, Vozinha e Marco Soares contribuíram para a preciosa vitória do AEL Limassol em casa perante o Nea Salamis por 3-1, em jogo da 12ª jornada e subiram a equipa ao terceiro posto do principal campeonato cipriota.

Com Vozinha a actuar durante os noventa minutos e Marco Soares a entrar aos 55 minutos de jogo, o AEL Limassol conseguiu ultrapassar a resistência dos forasteiros, conseguindo um importante triunfo que o coloca nesta altura, no terceiro lugar da prova, com 22 pontos, menos 4 que o líder AEK Larnaca que tem 26 pontos e, com mais um jogo disputado.

Benitez fez o primeiro golo do jogo para o AEL à passagem dos 31 minutos da primeira parte, com Grassi a responder aos 41 minutos igualando a partida. No segundo tempo já com Marco Soares em campo, o AEL adiantou-se de novo no marcador por intermédio do português Leandro Silva na conversão de uma grande penalidade aos 71 minutos, e com o espanhol Arruabarrena a fechar as contas do jogo aos 84 minutos de jogo e a oferecer a terceira vitória consecutiva ao AEL Limassol.

Na próxima jornada, a 13ª, Vozinha, Marco Soares e companhia viajam até ao terreno do Anorthosis, segundo classificado da liga cipriota.