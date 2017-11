The Resort Group investe 300 milhões de euros em seis ‘resorts” na Boavista

20/11/2017 06:23 - Modificado em 20/11/2017 06:23

O grupo inglês The Resort Group, especializado na criação de estâncias turísticas e hotéis de luxo, vai reforçar a sua presença em Cabo Verde ao investir em seis ‘resorts’ na ilha da Boa Vista, que estarão todos concluídos em 2023.

“Nas ilhas do Sal e da Boa Vista já investimos 180 milhões de euros, incluindo o investimento feito na construção do primeiro ‘resort’ na praia de Santa Mónica, faltando-nos investir 300 milhões de euros na finalização dos restantes cinco ‘resorts’ nesta última ilha, projecto que estará concluído em 2023”, disse o director para a área Internacional do The Resort Group (TRG), David Dumbel, num encontro com jornalistas em Lisboa, esta semana.

A empresa multinacional inglesa, fundada em 2007 por Rob Jarret, escolheu Cabo Verde para investir na conceção, desenvolvimento e na operação de estâncias e hotéis de luxo, tendo considerado que o arquipélago tinha “um elevado potencial”.

“Desde o ano 2000 o turismo cresceu 115% e espera-se que duplique novamente”, lembrou o gestor.

David Dumbel explicou também que os ‘resorts’, depois de construídos pelo The Resort Group, são geridos por parceiros estratégicos que são os principais operadores turísticos e hoteleiros mundiais (Meliá Hotels International, TUI Travel, Steigenberger and Resorts e Hilton Worldwide).

Destacou ainda que 98% dos clientes que investem nos ‘resorts’ são de nacionalidade holandesa, francesa, polaca, checa e britânica e que ao tornarem-se proprietários têm um rendimento associado à gestão do imóvel que compraram.

Na ilha do Sal, o The Resort Group tem três ‘resorts’ explorados pelo Meliá Hotels International e pela TUI Travel e na Praia de Santa Mónica, ao longo de 18 quilómetros e a 20 minutos do aeroporto, está o primeiro ‘resort’ com gestão do Meliá e cuja construção se concluirá em Dezembro do próximo ano.

O segundo ‘resort’, na mesma linha de praia da ilha da Boa Vista, terá como parceiro estratégico na gestão o Hilton Worldwide e deverá estar terminado em Setembro de 2019, sendo que o terceiro ‘resort’ será explorado pelo Steigenberger and Resorts.

David Dumbel afirmou ainda que há 11 cartas de intenção de cadeias hoteleiras internacionais para explorarem os “resorts” na Boavista, considerou que Cabo Verde “é um mercado em que há competição”, sobretudo de grupos portugueses, espanhóis e italianos, e disse que a taxa de ocupação se situa entre 74% e 78% ao ano, uma vez que a sazonalidade é esbatida com a vinda de turistas de várias nacionalidades.

“O investimento da empresa em Cabo Verde é a longo prazo e os investidores (clientes que são os donos do imóvel e têm um rendimento da sua exploração) movem-se da ilha do Sal para a ilha da Boa Vista, pois são estas duas ilhas que têm escala”, salientou o gestor.

O grupo britânico escolheu Cabo Verde por ser “um destino bonito, seguro, estar bem posicionado em termos geográficos, de fácil acessibilidade, com voos diários de Inglaterra, Alemanha, Itália, Holanda, Espanha e dos países escandinavos, com boas infraestruturas e praias únicas e maravilhas”, realçou David Dumbel, lembrando que 68% dos turistas que escolhem o arquipélago vão para a ilha do Sal ou para a ilha da Boa Vista.

David Dumbel referiu também que nos próximos dez anos Cabo Verde “fará concorrência directa” às estâncias de praia das Caraíbas e Canárias, justificando o facto com “o clima tropical durante todo o ano, sem época baixa nem furacões, sol e praias”.

Inforpress