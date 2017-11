Porto Novo: homem que esfaqueou uma mulher foi detido

20/11/2017 06:19 - Modificado em 20/11/2017 06:19

Uma mulher de 22 anos, residente na cidade do Porto Novo, foi transferida de urgência, na madrugada de domingo, para o hospital regional João Morais, na Ribeira Grande, depois de ter sido agredida à facada na zona de abdómen.

Kélice Gomes Fernandes foi agredida com uma navalha, num estabelecimento de diversão nocturna, supostamente, por um indivíduo de 34 anos, que responde pelo nome de Dany, condutor de táxi.

A vítima foi submetida à uma intervenção cirúrgica e o estado de saúde inspira cuidados dada a gravidade do golpe.

Uma fonte policial confirmou à Inforpress que o jovem encontra-se detido devendo ser apresentado, segunda-feira, ao tribunal para medida de coação.

Este indivíduo, segundo as autoridades, foi acusado, recentemente, de envolvimento com uma menor, mas, depois de ter sido ouvido pelo tribunal, ficou em liberdade.

Inforpress