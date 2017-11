Tribunal de São Vicente acusa brasileira de tráfico de droga

Foram cerca de 905 gramas de cocaínas apreendidas no Aeroporto Cesária Évora, em São Vicente em Março deste ano pela Policia Judiciaria. A mulher que se encontrava em prisão preventiva, foi acusada pelo tribunal pela prática de tráfico de droga.

A droga de acordo com o Tribunal estava alojada em cápsula dentro do estômago da mulher, uma brasileira, em noventa e quatro cápsulas, o para além da prática de um crime grave, constitui um grave risco a sua vida.

A cocaína, depois de ter sido evacuado do corpo da mulher de 25 anos foi apreendida pela PJ, que confirmou ser um produto com elevado grau de pureza, que vendido nas ruas, valerá uns bons milhares.

O Primeiro Juízo do Tribunal da Comarca de São Vicente, na terça-feira, 14, depois de ter sido detida, em Março último, no Aeroporto “Cesária Évora”, chegando de um voo que ligava Fortaleza (no Brasil) e São Vicente, num voo da TAP, a mulher, natural do Belém, Pará do Brasil, trazia 905 gramas de cocaína no estômago, foi acusada pelo Ministério Público (MP) de crime de tráfico de droga.

Até a altura do julgamento a referida “correia” se encontrava em prisão preventiva, decretada pelo tribunal de São Vicente, que irá proferir a sua sentença no dia 20 de Novembro, esta segunda-feira.