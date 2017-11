Racionalismo Cristão – “, os espíritos que causaram os distúrbios já estão presos nos seus mundos”

20/11/2017 06:14 - Modificado em 20/11/2017 06:14

Na sessão de sexta-feira à noite, o Centro de Racionalismo Cristão , na AV. da Holanda, recebeu muitos estudantes acompanhados pelos pais. Como António Vera Cruz explica, o Centro atraiu espíritos superiores para ajudarem os encarnados e “estes espíritos puderam ser presos e levados para os seus mundos para continuarem a sua evolução”.

A última semana foi de preocupação com as escolas secundária a registarem crises de desmaios, criando-se um clima de tensão. A escola Jorge Barbosa foi a que registou os primeiros casos de desmaios tendo depois passado para as outras escolas. Os casos de desmaios foram tidos como inexplicáveis já que os responsáveis não tinham uma explicação lógica para o sucedido, visto que os alunos estavam em boas condições físicas.

O Centro Racionalismo Cristão, na Avenida de Holanda, foi a instituição que não só forneceu uma explicação para o sucedido, assim como ajuda para os que sofreram esses ataques. António Vera Cruz, Presidente do Centro, sublinha a teoria de que os desmaios foram provocados pelos espíritos de um plano inferior, tendo sido atraídos por brincadeiras de invocação de espírito por parte dos alunos.

“O espírito, e enquanto está ligado ao corpo físico, tem determinadas missões na terra que tem em vista a sua evolução espiritual. Depois de liberto do corpo, continua a sua evolução”, como sublinha Vera Cruz. O mesmo acrescenta que existem outros espíritos num plano inferior na terra que se aproximam das pessoas para as perturbarem, o que se verificou, precisamente, na última semana nas escolas de São Vicente.

“Algumas crianças desconhecedoras da vida fora da matéria estavam a brincar de atracção do espírito e não sabiam como conter aquela avalanche. E os espíritos encorparam-se nelas e começaram a falar através delas”.

Explica que, segundo as doutrinas do Racionalismo Cristão, é possível atrair espíritos através de jogos. “Se nos concentrarmos num certo objectivo, é possível atrair estes espíritos com a força do pensamento. As crianças concentraram-se através de um lápis e acabaram por atrair os espíritos”. Adianta que estes espíritos inferiores têm como missão fazer mal às pessoas.

O Presidente do Centro da Avenida de Holanda acredita que a partir de segunda-feira a situação vai estar normalizada graças ao trabalho que fizeram junto dos alunos. “Com o trabalho que foi feito, os espíritos que causaram os distúrbios já estão presos nos seus mundos”, mas se continuarem a brincadeira as manifestações podem continuar.

Como explica António Vera Cruz, o Racionalismo Cristão é uma doutrina filosófica espiritualista que tende para o bem da humanidade e faz isso esclarecendo as pessoas que o mal nunca compensa. Neste sentido, incentiva à prática de boas acções.