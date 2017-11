“Charlie , Charlie” : jogo que dizem que “acordou” os espíritos

20/11/2017 06:13 - Modificado em 20/11/2017 06:13

Desde o primeiro caso, os desmaios nas escolas foram atribuídos a manifestações de espíritos. A Escola Secundária Jorge Barbosa foi a primeira com registo de desmaios e os mesmos acontecimentos foram registados noutros liceus da Cidade do Mindelo. Relatos de como os alunos começaram a agir e a falar de forma estranha foram atribuídos a manifestações espirituais. Em conversa com alunos sobre os acontecimentos, os mesmos remetem para um jogo de invocação de espíritos, “Charlie Charlie”. Jogo que o Presidente do Centro Racionalista Cristão, António Vera Cruz, acredita que seja possível atrair espíritos.

As questões são: o que é esse jogo e como funciona.