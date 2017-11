ESJB: Alunos não vão mais poder sair fora do estabelecimento durante intervalos

18/11/2017 13:05 - Modificado em 18/11/2017 13:08

Outra medida importante, tomada este sábado no encontro que decorreu no pavilhão da escola Secundária Jorge Barbosa, segundo a direção do estabelecimento é a proibição de saída do estabelecimento durante os intervalos, ou seja estes passam a ficar dentro da escola durante todo o período das aulas. Uma medida bastante aplaudida pelos pais e encarregados de educação.