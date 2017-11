Formada equipa de emergência para lidar com da situação na ESJB

18/11/2017 12:30 - Modificado em 18/11/2017 12:38

Delegação do Ministério da Educação, em São Vicente, depois de reunir este sábado com os pais, encarregados de educação, a direção e professores dos alunos do Liceu Jorge Barbosa, toma medidas para lidar com a situação depois de sucessivos desmaios, sobretudo da parte de alunas, nos últimos quatro dias. É que durantes estes dias, o estabelecimento de ensino em Madeiralzinho, devido a este fenomeno tem assistido a um grande alvoroço e grande agitação por parte dos estudantes. As consequencias foram a suspensão das aulas.