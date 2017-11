Direcção da ESJB decide encerrar o Liceu por dois dias

17/11/2017 14:05 - Modificado em 17/11/2017 14:05

A delegada da educação de São Vicente comunicou que “ a direcção da Escola Secundária Jorge Barbosa, depois de analisar os factos acontecidos na escola nos últimos três dias decidiu pelo encerramento do estabelecimento hoje no período da tarde e amanhã de manhã “. A delgada diz que esta medida vem no sentido de “ conter as situações de pânico e contágio que se verificam na escola e tentar entender o que se passa”. Para amanhã de manhã foi marcada uma reunião com os pais e encarregados de educação para analisar os factos sucedidos”. Em relação as alunas informou que “ cerca de trinta alunos, na maioria mulheres tiveram desmaios, convulsões e outros sintomas ainda não explicados, mas que fisicamente se encontram bem “

Hoje de manhã as aulas tiveram que ser suspensas porque uma aluna tentou saltar do segundo piso do edifício