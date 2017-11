Aulas suspensas de novo na ESJB: Aluna tenta saltar do segundo piso

17/11/2017 12:15 - Modificado em 17/11/2017 12:25

Esta manhã uma aluna tentou saltar do segundo piso da Escola Secundária Jorge Barbosa, São Vicente. Já tinha os pés de fora da janela da sala de aulas quando colegas e o professor conseguiram detê-la. De acordo com essas testemunhas oculares, a jovem disse que “ ouviu vozes e depois não se lembra de mais nada “. Perante essa situação de pânico e medo de contágio a direção da ESJB decidiu “ mais uma vez suspender as aulas e mandar os alunos para casa “. Há três dias que as aulas são suspensas devido a desmaios, pânico e “situações fora do controlo” como alunas a tentarem estrangular colegas “.

A direção do ESJB está reunida como todos os antigos diretores da escola e com a Delgada de Educação. Esta prometeu para mais tarde prestar declarações sobre as medidas que vão ser tomadas