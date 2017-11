Jovem de 14 anos abusa sexualmente da galinha do vizinho

17/11/2017 01:29 - Modificado em 17/11/2017 01:29

Animal morreu após o ato perverso. Adolescente confessou o crime.

Um adolescente de 14 anos está a ser acusado por um vizinho de ter abusado sexualmente de uma das suas galinhas. O homem acusa o jovem de ser o responsável da morte do animal, que segundo as autoridades, morreu após os atos de perversidade. O caso aconteceu no Paquistão. Jalalpur Bhattian terá confessado o crime às autoridades após ser detido, alegando que se sentia “sexualmente frustrado”. O ato foi testemunhado por duas pessoas que dizem ter visto o jovem a tentar pôr o seu pénis nos órgãos genitais do animal no galinheiro do vizinho. Um exame médico à galinha, já morta, confirmou o crime. As autoridades paquistanesas garantem ainda que o animal terá sofrido várias lesões físicas após a violação, acabando por não resistir aos ferimentos.

