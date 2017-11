PSD: “O ensino é uma vergonha”

Quando se fala em reestruturação do sistema de ensino. O Presidente do PSD, João Além, critica o ensino praticado no país, classificando-o de medíocre. Avança que os alunos não aprendem a tabuada, não sabem soletrar, não conhecem a gramática, nem sabem consultar um dicionário e falam mal a língua”.

Para o líder do PSD, “os alunos do 12º ano têm certificado mas não sabem o quê e o porquê das coisas. São, enfim, alunos sem a devida preparação que não têm memória do que estudam para terem conhecimento e transferirem a sua aplicação para a prática”.

Considera que este tipo de ensino é um desastre e mesmo uma vergonha nacional. “É preciso instruir e ensinar os alunos a seguirem os padrões racionais e científicos para que se preparem para o que vem a seguir”.

Além aponta ainda o dedo aos políticos pela crise que considera reinar no ensino. “Os nossos alunos são maltratados e os professores sacrificados por paixões e interesses políticos e são vítimas do sistema político”.

Neste sentido, pede uma mudança urgente.