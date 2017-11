JUCID pede demissões da Vereadora da Juventude

A Juventude da UCID (JUCID), demonstra-se descontente com as políticas da juventude da CMSV e, neste sentido, pede as demissões da vereadora que tem ocupado a pasta. “Por motivos vários temos uma vereadora pela área que tem mostrado incompetência em levar os destinos do Conselho Municipal da Juventude a bom porto”. Entre as reivindicações para um melhor funcionamento do Conselho da Juventude, encontram-se a realização de actividades programadas para os jovens e a falta de políticas para o emprego, entre outras.

A JUCID clama ainda por justiça já que adianta que numa entrevista concedida a este jornal, a vereadora afirmou que o Conselho Municipal da Juventude estava desorganizado. Refuta essa acusação avançando que o CMJ está bem organizado e recebeu elogios pelo facto. “Fomos considerados pelo Presidente da República como o conselho mais organizado do país. Fomos considerados como o melhor CMJ em organizar a semana africana da juventude”.

A JUCID critica ainda a organização do actual CMJ. “Durante um ano de mandato não foi realizada a semana da juventude, nem o Lazareto games onde, as equipas que participaram no Lazareto Games do ano passado ainda estão sem receber os troféus. É uma vergonha”.

A JUCID traça um quadro preocupante da situação da juventude na ilha. “Com um ano de mandato, ainda não houve nenhum avanço a nível da juventude em São Vicente em várias áreas. Mais jovens e famílias sem condições de continuarem os próprios estudos na universidade, mais juventude sem emprego, mais problemas em conseguir uma bolsa de estudo tanto em Cabo Verde como no estrangeiro”. A JUCID afirma ainda que depois da marcação de algumas reuniões que não chegaram a acontecer, a fechadura do CMJ foi trocada e, agora, os membros estão sem acesso.