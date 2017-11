Brasileira detida com mais de 900 gr de cocaína no Aeroporto Cesária Évora conhece sentença segunda-feira

17/11/2017 01:19 - Modificado em 17/11/2017 01:19

O Tribunal da Comarca de São Vicente ouviu em julgamento, a cidadã brasileira detida em Março deste ano no Aeroporto Cesária Évora, pelo transporte de novecentos e cinco gramas de cocaína com elevado grau de pureza.

Ouvida em julgamento pelo Primeiro Juízo do Tribunal da Comarca de São Vicente, na terça-feira, 14, depois de ter sido detida, em Março último, no Aeroporto “Cesária Évora”, chegando de um voo que ligava Fortaleza (no Brasil) e São Vicente, a mulher, natural do Belém, Pará do Brasil, trazia 905 gramas de cocaína no estômago, foi acusada pelo Ministério Público (MP) de crime de tráfico de droga.

A brasileira foi detida pela Polícia Judiciária (PJ), que depois de alguns testes ficou provado que trazia droga em cápsulas dentro do estômago.

A jovem de 25 anos foi detida pela Polícia Judiciária por tráfico de droga, depois de ter sido abordada quando desembarcou num voo da TAP, proveniente do Brasil, via Lisboa. As investigações revelaram que essa passageira transportava drogas dissimulada no estômago distribuída em noventa e quatro cápsulas

Até a altura do julgamento encontrava-se em prisão preventiva, decretada pelo tribunal de São Vicente, que irá proferir a sua sentença no dia 20 de Novembro, segunda-feira.

Entre Junho de 2016 a até agora já foram detidos três cidadãos brasileiros no Aeroporto de São Vicente.