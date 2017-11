Porto Novo: Tudo pronto para o arranque da nova época desportiva

17/11/2017 01:16 - Modificado em 17/11/2017 01:16

Após ter sido adiado o arranque das provas oficiais no Porto Novo, uma vez que não estavam reunidas todas as condições organizacionais para o início do Torneio de Abertura, neste momento, está tudo pronto para o apito inicial da prova já nesta sexta-feira, 17.

No primeiro jogo da jornada 1, a Académica heptacampeã regional vai medir forças com o Inter FC-PN, nesta sexta-feira, a partir das 16 horas. A Académica reforçou-se, para a nova época desportiva, com alguns dos melhores jogadores da ilha de Santo Antão e é de novo um sério candidato à conquista do oitavo campeonato de forma consecutiva.

A jornada 1 prossegue no sábado, 18, colocando frente a frente no primeiro jogo do dia com início às 14 horas, as formações do Sporting e da Fiorentina, seguindo-se às 16 horas o jogo entre o Sanjoanenses que vai apadrinhar o regresso do Marítimo às competições oficiais no Porto Novo.

O Torneio de Abertura que serve de preparação para as seis equipas que vão disputar o regional do Porto Novo, vai decorrer até ao dia 09 de Dezembro quando for disputada a quinta e última jornada. A Supertaça “Filipe D`Bitú” está agendada para o dia 16 de Dezembro entre a Académica e o Sanjoanenses, enquanto que o Campeonato Regional arranca a 22 de Dezembro do corrente ano.

De realçar que para a nova época no Porto Novo houve mudanças no que toca à entrada e saída de clubes, destacando-se a saída do vice-campeão regional, o Lajedos Futebol Clube, alegando “injustiças” dos líderes associativos e da arbitragem contra a equipa o que levou a esta decisão e, ainda, da Associação Desportiva Santo André que saiu por motivos financeiros. Em sentido inverso, regressa o Clube Sportivo Marítimo.