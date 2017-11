Mundial da Rússia 2018 “fechado” e com potes definidos: só falta o sorteio

17/11/2017 01:12 - Modificado em 17/11/2017 01:13

O Campeonato da Rússia do próximo ano já conhece todos os 32 participantes. Uma longa maratona que ficou fechada com o apuramento do Peru frente à Nova Zelândia na madrugada desta quinta-feira e, por esta altura, só falta o sorteio que será realizado no próximo mês de Dezembro para agrupar as selecções.

Com as qualificações fechadas e com todos os quatro potes definidos, resta agora saber como vão ficar dispostas as 32 selecções presentes no Mundial, no sorteio da prova que vai ser realizado no dia 01 de Dezembro, sendo que a FIFA prevê a condicionante de que as selecções do mesmo continente não se podem defrontar, excepto as europeias num máximo de duas selecções por Grupo.

Cada pote é composto por seis selecções. No primeiro pote estão as selecções cabeça de série como Portugal, Alemanha, Brasil, Argentina, Bélgica, Polónia, Rússia e França. No pote dois estão Espanha, Peru, Suíça, Inglaterra, Colômbia, México, Uruguai e Croácia. No pote três estão, Dinamarca, Islândia, Costa Rica, Suécia, Tunísia, Egipto, Senegal e Irão. Por fim, o pote quatro com Sérvia, Nigéria, Austrália, Japão, Marrocos, Panamá, Coreia do Sul e Arábia Saudita, fecha o lote.

O Mundial de 2018 realiza-se na Rússia de 14 de Junho a 15 de Julho de 2018, onde 32 selecções vão lutar pelo título que está na posse da Alemanha vencedora do Mundial do Brasil de 2014, e a formação germânica vai defender o troféu.