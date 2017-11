Torneio de Abertura: Clássico entre Derby e CS Mindelense fecha a quinta jornada

17/11/2017 01:09 - Modificado em 17/11/2017 01:09

O jogo grande da quinta jornada do Torneio de Abertura, coloca frente a frente o Derby e o CS Mindelense, dois líderes isolados até ao momento da competição, com doze pontos, jogo este que encerra a jornada no domingo 19, pelas 16 horas.

O jogo da Supertaça que opôs as duas equipas e o primeiro da época em São Vicente, caiu para as hostes azuis e brancas que venceu por 1-0 mas, desta feita, as duas equipas voltam a encontrar-se na quinta jornada do Torneio de Abertura e ambas mantêm um registo cem por cento vitorioso e, por isso, repartem a liderança na Tabela Classificativa.

Este jogo assume, desde já, um carácter quase decisivo pois uma vitória para uma das partes poderá determinar o sucessor do Batuque FC, vencedor da edição da época passada e, ficando a faltar apenas dois jogos para a conclusão do mesmo, dificilmente quem vencer este jogo poderá facilitar a concorrência directa. O jogo é grande e as expectativas sem dúvidas são altas num bom jogo de futebol, pois vão estar frente a frente as duas equipas mais fortes do momento no panorama do futebol são-vicentino.

A jornada cinco arranca no sábado 18, pelas 14 horas com o jogo entre o Ribeira Bote e o Castilho, seguindo-se às 16 horas o jogo entre o Batuque FC e o Farense. No domingo 19, a jornada ficará completa com o jogo entre a Académica e o Salamansa (14 horas) e Derby x Mindelense (16 horas).

No que toca à classificação, Mindelense e Derby somam quatro vitórias e seguem líderes seguidos pelo Batuque com nove pontos e o Castilho com seis pontos. Académica, Ribeira Bote e Farense têm três pontos cada. O Salamansa ainda não pontuou.