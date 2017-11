Pastor Adalberto Leite: “Há “ coisas” a circular dentro da ESJB e as autoridades têm que fazer alguma coisa”

17/11/2017 01:02 - Modificado em 17/11/2017 01:07

O Pastor Adalberto Leite, da Igreja do Nazareno, esteve, ontem a tarde, na entrada da Escola Secundaria Jorge Barbosa a ajudar alunas que aparentavam estar possuídas ou manifestavam um “ comportamento anormal “. O Pastor pergunta onde estão as autoridades sanitárias, os psicólogos? Por que não estiveram na escola? Por que não prestaram socorro as alunas?