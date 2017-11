ENAPOR investe na modernização

17/11/2017 01:05 - Modificado em 17/11/2017 01:07

A Enapor , empresa que comemora os 35 anos, com uma aposta no desenvolvimento do sector dos portos, tendo em vista o benefício da economia nacional. São Vicente tem sido referenciado como zona econômica especial onde o Porto Grande está em destaque pela peça central que tem no processo.

Investimentos para renovação do parque de equipamentos, e a aquisição de um rebocador, demostrando o caminho que a empresa pretende seguir para adoptar os portos de uma maior capacidade de movimentação de mercadorias.

As apostas da empresa no desenvolvimento da relação da instituição com cliente. O novo e serviços e pagamentos online são as outras apostas da empresa.

A empresa ainda aposta na harmonização e competividade das tarifas. Entre as medidas está a redução da tarifa média para embarque de contentores para exportação, assim como o preço se movimentação de contentores cheios no trafego de cabotagem, e ainda reduziu no tráfico de trasbordo, e eliminação da taxa administração portuária para aluguer de e equipamentos.

A Enapor celebra o seu aniversário e distinguiu os clientes pelo seu trabalho. A gala de aniversario a Enapor distingui o navio Mar Liso que pelo seu trabalho de ligação as ilhas, e sublinha momentos em que o barco foi suficiente para ligar as ilhas recebeu o prêmio benemérito, Assim como A empresa Polar, como melhor armador, Pmar melhor agente, e melhor carregador para Cimpor Cabo Verde.