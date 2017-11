ESJB evacuada devido a novos desmaios , pânico e histeria

16/11/2017 19:35 - Modificado em 16/11/2017 19:36

Aulas fora suspensas na Escola Secundária Jorge Barbosa, esta tarde , quinta-feira, devido a novos desmaios seguidos de pânico e histeria. A direcção e os professores não conseguiram controlar a situação e a escola teve que ser evacuada . Tudo começou quando numa sala , segundo relatos das alunas as mesas começaram a tremer. Depois houve desmaios e pânico com os alunos a saírem da sala e a dirigirem-se para outras salas criando um efeito de dominó com os alunos aos gritos a correm para rua .

.

Faltava pouco para as quatro quando este online foi mais uma vez acionado e se dirigiu a escola Jorge Barbosa em Madeiralzinho, onde teve a oportunidade de presenciar os respetivos “ataques”, das alunas. Antes mesmo de chegar perto do estabelecimento notava-se o alvoroço das adolescentes que queriam se afastar o mais rapidamente possível do local, e também deparamos com algumas alunas a serem socorridas por colegas e desconhecidos que passavam no local

No local o cenário mostrava o pânico dos alunos fora e dentro do estabelecimento, onde foram chamado os bombeiros e a polícia, que também se dirigiu ao local, para tentar conter o alvoroço criado pelos estudantes.

Vários pais foram chamados ao local a pedido dos filhos que em pânico afirmaram que não se sentem confiantes a voltar a escola enquanto o problema não for resolvido. Segundo alguns alunos entrevistados por este online, foi como um efeito em cadeia, primeiro ouviram gritos numa sala, com adolescentes a gritarem e alguns a agredirem outros colegas.

Semblante marcado pelo pânico, uma vez que muitos acreditam que estão perante um facto paranormal. Estes fenómenos começaram esta terça-feira, com um número pequeno de casos e esta quinta-feira feira, os professores, colegas, bombeiros não tiveram mãos a medir. Isto porque quando davam conta de um caso, logo surgia outro e assim sucessivamente, e em alguns casos as que tentavam ajudar também começavam a ter espasmos, a gritar e logo de seguida desmaiar.

Em actulização