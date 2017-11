Governo à espera de dez milhões de euros para combater o mau ano agrícola

16/11/2017 07:39 - Modificado em 16/11/2017 07:40

De visita à ilha de Santo Antão para ver as obras com financiamento da União Europeia, o Ministro Luís Filipe Tavares abordou a questão da seca que assola as ilhas do país e da linha de financiamento de dez milhões de euros que espera estar disponível nos próximos dia. Linha de crédito com a União Europeia.

Em entrevista à RCV, o governante anunciou que o Governo está a trabalhar para mobilizar recursos importantes para ajudar os agricultores e criadores de gado.

“Vamos mobilizar mais de dez milhões de euros para a situação grave de seca”. Situação que classifica de “dramática”. Acrescenta que o trabalho tem sido o de mobilização de recursos para resolver a situação e que existe “uma grande vontade de ajudar”. O que o leva a acreditar que a fasquia dos dez milhões de euros pode ser ultrapassada para minimizar os efeitos da seca.

Avança que brevemente todo o projecto estará a funcionar para dar respostas às pessoas.

“Já há uma linha de crédito para responder aos agricultores e vamos funcionar com muita responsabilidade para trazer soluções para a população e, sobretudo, um maior envolvimento das câmaras e associações para mitigar os efeitos dramáticos deste ano”.

E demonstra-se seguro que o Governo vai conseguir o montante. “Estive em contacto com a embaixada e tudo está encaminhado” para que nos próximos dias se possa ter uma resposta.