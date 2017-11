Por que desmaiaram as alunas do ESJB?

16/11/2017 07:23 - Modificado em 16/11/2017 07:25

Esta pergunta que está sem resposta deve ser alargada ao resto do país: Por que motivo, amiúde, alunas das escolas secundárias do país desmaiam. Sem nenhuma explicação perdem os sentidos e depois não se lembram de nada a não ser de terem ouvido vozes. Uma retrospetiva:

27 De Outubro 2017 – Casos de desmaios chegaram ao liceu da ilha Brava. Um dos episódios aconteceu na tarde do dia 24, onde várias alunas do sétimo, oitavo e nono ano, gritavam e diziam palavras sem lógica, seguidas de convulsões.

14 Dezembro 2016: Oito alunas do actual 3º ciclo (7º e 8º anos) do Liceu Domingos Ramos (LDR), na Cidade da Praia, sofreram desmaios na manhã desta terça-feira, 7, quando se encontravam a brincar no recreio. Algumas colegas alegam que tudo teve origem num jogo de espiritismo “Charles-Charles

10 de Junho 2014 : Mais de 20 alunas do 7º ao 11º ano do Liceu do Coculi, vale da Ribeira Grande, Santo Antão, sofreram desmaios colectivos na manhã de ontem, 09, quando assistiam às aulas. Por esse motivo a Direcção do Liceu foi obrigada a suspender as aulas. O fenómeno que muitos acreditam ser “sobrenatural” não é novo, pois já aconteceu em todos os liceus da ilha.

Existem relatos de outros liceus, mas o certo é que até hoje as autoridades não procuraram uma resposta para este fenómeno. Se é um fenómeno Poltergeist, fenômenos sobrenaturais não explicados pela ciência onde acredita-se que o foco dessa perturbação seja oriundo de uma criança na fase da puberdade, em geral do sexo feminino, ou mesmo um adulto dotado de poderes paranormais. O evento caracteriza-se por estar relacionado a um indivíduo presente em um ambiente e pode ser de curta a longa duração, o Ministério da Educação tem a obrigação de investigar essa possibilidade . Fechar os olhos , como tem acontecido , não resolveu nada . Se se trata de fenómenos fisicos como concentracao de CO 2 ou outros é preciso uma resposta. Os pais e encarreagdos de educação ouvidos pelo NN estão preocupados e começam a exigir respostas “ a minha filha em casa estava bem e chega a escola e desmaia , o problema está na escola “. Mas o que agrava o problema é que são apenas as raparigas que desmaiam “ por que é que os rapazes não desmaiam ? Por que não desmaiam todas ?

São muitas perguntas que não podem continuar sem respostas .

Nas redes sociais foram surgido explicaçações , que devem ser entendidas como opinões , Julio Goto escreveu “Todos conhecem a composicao do ar que respiramos ,essa compsicao que entra no pulmão, o oxigeneo é obsorvido por diversas celulas transportadas pelo o sangue etc… essa composicao que respiramos apenas de oxido de carbono retorna para o pulmao e de volta para a atmosfera (sala fechada) o processo continua ate receber a cartinha de Chamada pa Nhe Merquinha.”. Mas aqui pergunta-se : por que os rapazes não são afectados ?

Maria Fortes considera : Também alguns alunos simulam esses desmaios e outras manifestações demoníacas apenas pelo prazer de terem o controlo de tudo e verem os professores ficarem inactivos. É o que deve ter acontecido hoje no Liceu Jorge Barbosa onde os alunos abandonaram as aulas antes da hora habitual e estavam satisfeitíssimos com a situação e com a sensação de terem um certo poder sobre os professores. Aristides Brito tem outra leitura : A Sociedade deve começar a entender tambem que neste universo existe tambem a vida espiritual, e este deve ser estudada para que se percebam a sua utilidade, sem complexos, casos do tipo com estas alunas que ja se começa a ser rotina nas escolas do país, pode ser entendida melhor por via do Racionalismo Cristão.