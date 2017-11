Binter anuncia ligação Sal-Boston

16/11/2017 07:12 - Modificado em 16/11/2017 07:12

A Companhia área Binter anuncia novos voos e, no âmbito dos mesmos, encontra-se a ligação Sal-Boston. Uma ligação que iniciará a partir de Dezembro com um voo e que, depois, passará para três voos semanais.

Nas justificativas da empresa para os voos Sal-Boston, a mesma realça as cento e duas mil pessoas de ascendência cabo-verdiana que vivem entre Boston e Rhode Island. “Uma boa parte desse mercado é constituído por independentes e descendentes empresariais de ondas de cabo-verdianos que começaram a chegar nos Estados Unidos há muitos anos. É uma comunidade com influência em Boston semelhante à dos ilhéus da Venezuela. Além de ser uma comunidade bancária, ela move bens”, como descreve o jornal espanhol ABC.

As ligações directas com Boston foram suspensas no ano passado pela TACV passando a ligação a ser feita desde Providence. Medida que levou a comunidade cabo-verdiana nos Estados Unidos da América e no país a demonstrar o próprio desagrado.

O presidente da companhia aérea, Pedro Agustín del Castillo, anunciou que a partir de Dezembro, as ligações semanais com a ilha do Sal, em Cabo Verde, serão aumentadas para três, o que representa um exemplo de como as Ilhas Canárias se posicionam como um espaço de interconexão de voos na África Ocidental.

Entre estes voos, a Binter anunciou o aumento de ligações com os Estados Unidos e o Canadá, desde as Canárias em parceria com outras empresas de aviação.