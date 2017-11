ESJB: ainda há não explicações para o desmaio de catorze alunas

15/11/2017 14:07 - Modificado em 15/11/2017 15:07

Nem a direcção da Escola Secundária Jorge Barbosa, São Vicente, nem as autoridades médicas sabem o que levou ao desmaio, esta manhã, de 14 alunas e de um aluno. A directora da escola disse ao NN que “ fisicamente os alunos estão bem e não aparentam nenhum problema”, Mas, o certo é que sem uma explicação, aparente, desde ontem que as alunas começaram a desmaiar. Hoje de manhã o desmaio de mais 11 alunas levou a direcção a suspender as aulas. Isto devido ao pânico que se apoderou dos alunos e também por falta de explicações para o sucedido.

Mas, relatos de desmaios de alunas nos liceus de Cabo Verde são frequentes. No dia 24 ,do mês passado ,no liceu da Brava “várias alunas do sétimo, oitavo e nono ano, gritavam e diziam palavras sem lógica, seguidas de convulsões e desmaios”. Existem relatos de casos semelhantes no Liceu Ludgero Lima, São Vicente, e Liceu do Coucil, Santo Antão “. Em todos os casos apenas alunas foram afectadas. Em todos os casos as alunas, depois de recuperarem os sentidos, afirmaram que “ não se lembram do que aconteceu, mas recordam-se de ouvir vozes antes do desmaio “