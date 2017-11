Escola Jorge Barbosa suspende aulas devido a casos de desmaios de alunas

15/11/2017 12:55 - Modificado em 15/11/2017 13:45

A Escola Secundária Jorge Barbosa, em São Vicente, suspendeu as aulas na parte de manhã desta terça-feira, 15, devido a casos de desmaios que ocorreram dentro da escola. Cerca de catorze alunos, sendo na sua totalidade raparias exceptuando um caso envolvendo um rapaz, desmaiaram durante o período das aulas e foram socorridos no local.

No dia anterior aconteceu quatro casos e o resto foi registado esta manhã. Em conversa com a diretora da escola, Gilda Fortes, esta explica que os casos começaram no dia anterior e tem repercutido já que os alunos que têm socorrido os colegas entram em pânico acabando também por desmaiarem.

A escola ainda não encontrou uma explicação para o sucedido. Como explica a diretora fisicamente os alunos estão bem e não aparentam nenhum problema. A escola disponibilizou apoio aos alunos para ajudar a nesta situação.

Segundo a diretora é a primeira vez que se registra casos do gênero na escola.