O mistério do bebé mexicano de 10 meses que pesa 28 quilos

15/11/2017 00:58 - Modificado em 15/11/2017 01:08

Médicos não conseguem explicar por que razão Luis Gonzales pesa tanto. Tratamentos que têm sido recomendados são demasiado caros para a família

Quando Luis Gonzales nasceu pesava 3,5 kg, o mesmo peso com o que o seu irmão Mario tinha nascido cerca de três anos antes. Os pais de Luis Gonzales estavam longe de imaginar que 10 meses depois o seu filho mais novo iria pesar 28 quilos e ter quase a mesma altura do irmão.

Segundo o site australiano news.com, os médicos mexicanos ainda não sabem por que motivo Luis Gonzales ganhou tanto peso e porque ficou tão grande, mas os pais estão muito preocupados com os riscos que este peso excessivo comporta para a vida do filho.

Aos dois meses, o bebé já pesava 10 quilos, um peso que triplicou no meio que se seguiu. A mãe, Isabel Pantoja, acreditou que inicialmente a causa poderia estar na amamentação. “Pensava que tinha a ver com o facto de ter bom leite para amamentar”.

Luis Gonzales vai pelo menos quatro vezes por semana ao hospital e são-lhe feitas análises ao sangue constantemente mas os médicos não avançam com uma explicação para o que está a causar este aumento de peso tão significativo. O pequeno Luis não tem um apetite assim tão voraz e nem está sempre a pedir comida.

Um pediatra chegou a falar na possibilidade de injeções de hormonas, mas o custo seria insuportável para família de Luis. O pai ganha cerca de 261 dólares, ao passo que este tratamento teria um custo de 555 dólares. Os pais já criaram uma conta no Facebook e abriram uma conta bancária para quem quiser ajudá-los.

Silvia Orozco, uma cirurgiã que está a examinar o bebé, avançou com uma possibilidade para a condição de Luis Gonzales. Durante a gravidez, a dieta da mãe da criança pode ter tido poucos nutrientes, o que faz com que as glândulas que gerem o metabolismo não estejam a funcionar da forma adequada.

Agora resta aguardar pelos resultados das análises enviadas para os Estados Unidos para saber se este palpite está certo e iniciar os tratamentos de hormonas que podem salvar a vida da criança.

noticiasaominuto.com