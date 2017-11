Cinco mortos em tiroteios na Califórnia

15/11/2017 00:51 - Modificado em 15/11/2017 00:53

Atirador foi abatido. Autoridades investigam sete locais de crime.

Pelo menos quatro pessoas foram mortas esta terça-feira em tiroteios que ocorreram em vários locais no norte da Califórnia, nos Estados Unidos, incluindo uma escola primária. O atirador, que foi morto no local pelas autoridades, tinha uma espingarda semiautomática e dois revólveres, anunciaram as autoridades. De acordo com a estação televisiva local, a KCRA, pelo menos sete pessoas foram hospitalizadas, entre as quais duas crianças: uma foi atingida na escola e outra quando seguia numa viatura com a mãe, que também ficou ferida. O xerife assistente do condado de Tehama, Phil Johnston, afirmou que as autoridades estão a investigar pelo menos sete locais de crime distintos, no interior e em redor da escola da Reserva do Racho de Tehama, a cerca de 210 quilómetros a norte da cidade de Sacramento. A mesma fonte diz que o atirador escolheu “aleatoriamente as vítimas”. Jeanine Quist, assistente administrativa do agrupamento escolar, afirmou que não se registou nenhum morto na escola, apesar de alguns alunos terem sido atingidos, sofrendo ferimentos. Segundo a estação televisiva, citada pela agência France Press, o tiroteio começou numa casa em Tehama, continuando depois na zona da escola primária.