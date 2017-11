Spice Girls” regressam com novo álbum e um especial de TV em 2018

15/11/2017 00:54 - Modificado em 15/11/2017 00:56

Os fãs da Spice Girls têm motivos para festejar. A “girl band” britânica que foi um autêntico fenómeno na década de 1990 vai voltar a reunir-se e o ano de 2018 vai ficar marcado por um novo álbum e um especial de televisão.

Os rumores que davam conta desta reunião surgiram há cerca de um ano, mas o facto de tanto Melanie C, como Victoria Beckham, não se terem mostrado recetivas à ideia estaria a atrasá-la. Agora, segundo escreve o “The Sun”, as cantoras vão juntar-se ao projeto. Segundo a mesma publicação britânica, que assegura a participação das duas artistas, “as cinco estão em conversações secretas desde o verão e, finalmente, estão todas de acordo quanto a organizar um reencontro em 2018”.

A fonte reveladora de todas estas informações assegurou ao “The Sun” que as Spice Girls vão lançar um novo álbum de compilação e que vão ainda ter um programa de televisão. Contudo, até agora nenhuma das cantoras se pronunciou sobre o assunto, apesar de serem as cinco muito ativas nas redes sociais.

A primeira vez que se falou desta reunião foi quando se cumpriram 20 anos da criação do grupo, mas foi a designer Victoria Beckham a primeira a recusar o projeto devido a “compromissos profissionais e familiares”. Na altura, também Mel C, a “spice girl desportista”, declarou nas redes sociais que o reencontro não faria qualquer sentido se não contasse com as cinco cantoras, algo que parece ter acontecido agora.

“Conseguir que a Victoria tivesse aceitado foi algo positivo para todos os envolvidos, já que foi sempre ela que recusou”, assegurou uma fonte ao “The Sun”, acrescentando ainda que foi Mel C quem a convenceu.

Recorde-se que esta não é a primeira vez que a banda britânica se reúne depois do seu fim, em 2001. Há dez anos, as Spice Girls decidiram fazer “uma despedida como os fãs a mereciam” e fizeram uma última digressão, em 2007. Resta agora saber se terá sido mesmo a última.

Jn.pt