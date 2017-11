Mundial Rússia 2018 quase “fechado”

15/11/2017 00:42 - Modificado em 15/11/2017 00:42

As qualificações mundiais para o Campeonato do Mundo da Rússia já caminham para o fim e só faltam preencher mais duas vagas.

O Mundial Rússia 2018, já está no horizonte e, neste momento, só falta conhecer mais dois países que vão marcar presença na tão prestigiada prova de selecções. No que toca à principal qualificação para o Mundial, a europeia, as treze selecções já são conhecidas (França, Portugal, Alemanha, Sérvia, Polónia, Inglaterra, Espanha, Bélgica, Islândia, Suíça, Croácia, Suécia e… ), ficando de fora a toda poderosa Itália que, sessenta anos depois, volta a não entrar num Mundial, após ter sido eliminada pela Suécia desta feita.

A qualificação sul-americana é uma das principais para o Mundial, onde cinco selecções vão defender as suas pretensões, com o Brasil e a Argentina a perfilarem-se como as duas principais potências a lutar pelo título, contando com a companhia do Uruguai, Colômbia e Peru. Da América do Norte e Central vão participar o México, a Costa Rica, o Panamá e….

No que toca ao Continente Africano, cinco selecções têm assegurado os passaportes para esta competição. São elas: Egipto, Tunísia, Senegal, Marrocos e Nigéria. Os representantes da Ásia são: Arábia Saudita, Japão, Coreia do Sul e Irão.

Por esta altura, só faltam confirmar os vencedores dos Play-off nos jogos entre Austrália x Honduras, agendada para esta terça-feira 15 e Peru x Nova Zelândia, que vai ser disputado na quarta-feira, 16.