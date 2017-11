Centenário do Liceu de São Vicente: “Um século a semear conhecimentos”

15/11/2017 00:38 - Modificado em 15/11/2017 00:38

Para assinalar o centenário do Liceu de São Vicente e lembrar o legado que a sua existência representa para a Nação Cabo-verdiana, um grupo de antigos alunos do Liceu Nacional organizou, em São Vicente, um programa de celebrações que inclui um Colóquio Internacional, exposições, testemunhos audiovisuais e radiofónicos, para além de actividades culturais e desportivas nos vários estabelecimentos de ensino da cidade do Mindelo.

Estas actividades decorrem no âmbito da celebração do centenário do referido liceu inaugurado a 19 de Novembro de 1917.

Objectivo da iniciativa é o de prestigiar e dar a conhecer às gerações mais novas o legado do Liceu de São Vicente através de um programa multidisciplinar, segundo os membros da comissão organizadora das comemorações. Apesar de estar situado em São Vicente, a instituição serviu todo Cabo Verde.

A abertura solene do evento acontece esta sexta-feira, 17 de Novembro, terá a duração de dois dias e tem como ponto principal o Colóquio Internacional sobre o centenário do Liceu de São Vicente.

No entanto, amanhã, 16, serão oficialmente abertas as comemorações do Liceu no centro Nacional de Artesanato e Design, com uma exposição “trapos de um quotidiano de um liceu histórico”.

Para o Colóquio Internacional, foram convidados 11 palestrantes, o Presidente da República de Cabo Verde, o escritor Germano Almeida, Ana Cordeiro, o historiador António Correia e Silva, entre outros escritores nacionais.

O programa destaca ainda outras actividades como um festival gimnodesportivo no Adérito Sena, no domingo.