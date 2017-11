Crianças sensibilizam condutores em São Vicente

15/11/2017 00:37 - Modificado em 15/11/2017 00:37

Os alunos da Escola Primária Humberto Duarte Fonseca, juntamente com a Polícia de Trânsito, depois de uma campanha de sensibilização com a mesma, foram à rua sensibilizar os automobilistas para os cuidados que devem ter na estrada.

Sensibilizar para prevenir comportamentos de risco na condução foi um dos objectivos da acção que a Polícia de Trânsito de São Vicente realizou ontem de manhã.

Na rua, estiveram os alunos do terceiro e quarto anos de escolaridade que acompanhados pelos respectivos agentes da polícia, efectuaram uma acção de fiscalização dos condutores e mostraram-se bastante satisfeitos. A mensagem é que os condutores tenham cuidado e andem devagar. Os alunos deram uma autêntica aula de bons comportamentos aos condutores que iam alinhando na pequena brincadeira.

Uma das crianças que participou na campanha disse que é importante que os condutores estejam atentos à estrada e que devem respeitar as normas de trânsito. Além disso, que é importante sensibilizar os condutores e mostrar-lhes quais são as regras que devem seguir para evitar o excesso de velocidade que tem causado muitos acidentes e que pode levar à morte.

“É mais fácil chegar aos adultos através das crianças”

A Comandante da Polícia de Trânsito responsável pela acção de sensibilização na escola, Firmina Melício, deu nota positiva a todos os participantes. “Eles estão sempre inibidos na primeira fase mas, depois, já nem querem parar”, graceja. Estes tipos de acções de prevenção rodoviária funcionam, segundo Melício, porque “é mais fácil chegar aos adultos através das crianças” e porque as “crianças acabam por assimilar automaticamente os conselhos e conseguem transmitir a mensagem de uma forma diferente para que os condutores sejam cada vez mais prudentes nas estradas”.

Tendo em conta a quadra festiva que se aproxima, estas actividades nas escolas de trazer as crianças para a rua, permitem sensibilizar melhor os condutores através das crianças. “Partimos do pressuposto que todos temos uma criança em casa e a mensagem terá maior impacte”, explica.

A cada um dos condutores fiscalizados, as crianças fizeram algumas recomendações sobre o uso do cinto de segurança, dar prioridade aos peões, circular com velocidade moderada, transportar sempre as crianças no banco traseiro, não usar o telemóvel enquanto conduz e não beber bebidas alcoólicas quando deve conduzir.

Depois destas campanhas de sensibilização pela ilha, a Polícia de Trânsito estará nas ruas onde dará início às operações de Natal e fim de ano com a fiscalização de todos os veículos.