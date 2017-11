Olavo Correia: “JMN esteve 15 anos para fazer o que devia fazer e não fez “

15/11/2017 00:25 - Modificado em 15/11/2017 02:40

O ministro das finanças , Olavo Correia , reagiu na sua página oficial do FB a um post publicado por JMN ,onde este questiona a transparência nos negócios à volta dos TACV que publicamos mos na integra e sem comentários, porque o comentário do ministro diz tudo ao treinador que levou a chicotada psicológica nas urnas e agora se diverte como treinador de bancada .

ES

Na bancada todos têm opinião. O Sr. José Maria Neves esteve 15 anos para fazer aquilo que devia fazer e não fez. Deixou uma empresa (TACV) completamente falida, só em estudos económicos gastou mais de 7 milhões de euros. Deixou um país sem qualquer visão do ponto de vista dos transportes aéreos e agora vem nos dar lições em como devemos atuar? Em qualquer perspetiva, não pode querer dar-nos lição.

Dêem-nos tempo que nós iremos apresentar uma boa solução em matéria de hub aéreo ao país. Nós estamos a trabalhar com responsabilidade, com estudos, com pareceres de quem conhece o negócio, para que possamos estruturar da melhor forma este hub. Há muitas companhias aéreas interessadas em Cabo Verde e sempre tenho dito que este é um processo complexo, difícil, exigente, que comporta riscos, mas nós estamos a trabalhar para trazer uma boa solução para o país. O Governo está muito otimista em como será possível uma boa solução. Inclusive o Afreximbank, há pouco dias, demonstrou engajamento em financiar o conceito do Governo em matéria de hub. Quando apresentamos-lhes o plano de negócio, ficaram convencidos em como estamos no caminho certo.

O hub aéreo de Cabo Verde tem de ser um negócio e não pode ser a vontade de cada um. Os negócios têm de ser feitos na base de rentabilidade. Não podemos criar uma nova TACV, no sentido de que o Estado vai continuar a subsidiar com recursos que não tem. Isso deve ser feito numa base de racionalidade económica e financeira. É isto que o Governo está a tentar colocar sobre a mesa. Penso que devemos deixar a emoção de lado, porque o que está em causa são os recursos dos contribuintes e têm que ser geridos com base nos critérios de rentabilidade, da eficiência e da boa governação.

Brevemente os cabo-verdianos vão ter toda a informação relativa ao contrato feito com a Icelandair. Estamos a trabalhar com toda transparência e numa fase inicial não podemos partilhar tudo, porque num processo de privatização é preciso que determinadas informações sejam reservadas para que possamos proteger o interesse público. No momento certo todos vão saber toda a informação.

O trabalho está a ser feito para fazer de Cabo Verde um Hub de transportes aéreos, e estamos cada vez mais convencidos em como isto será possível.

É preciso paciência e calma e menos ruídos, sobretudo por parte daqueles que estiveram 15 anos para apresentar uma solução ao país, mas deixaram uma empresa falida, sem qualquer perspetiva.

#CaboVerde #MinistroFinancasOficial