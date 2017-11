Quando um visto para Portugal interrompe o sonho

15/11/2017 00:15 - Modificado em 15/11/2017 02:46

Recebemos da estudante Carlina Brito uma carta onde ela expõe o calvário para conseguir um visto que lhe possibilite entrar em Portugal e continuar a estudar . Apesar da primeira recusa do visto Carlina não desistiu . Ela tem um sonho e não quer interromper o sonho por causa das mil exigências , absurdas afirmamos nós exigidas a quem apenas que ir estudar. Mas Carlina tem um sonho e, se calhar, como o poeta português António Gedeão sabe que:

“ Eles não sabem, nem sonham,

que o sonho comanda a vida,

que sempre que um homem sonha

o mundo pula e avança

como bola colorida

entre as mãos de uma criança.”

António Gedeão

“Eis que terminámos mais uma etapa, prontos e ansiosos para prosseguirmos para a fase seguinte. Nesta fase onde temos de estar cientes e conscientíssimos sobre como e onde queremos dar continuidade aos estudos. Mas como todos nós sabemos, escolhas têm de ser tomadas conscientemente com cautela e análise. Então, escolhi Portugal e, mais concretamente, Bragança (IPB) pois tenho uma irmã que já se encontra ali há um bom tempo. Só via vantagens, pois a minha estadia seria na sua casa; também pensei que a adaptação poderia ser rápida com o apoio dela. Então, depois de ter tido conhecimento sobre o conjunto de papéis que eram necessários para dar entrada ao pedido de visto, ajuntei todos, seguidos dos termos de responsabilidade da minha irmã de Portugal e de uma outra residente em Espanha. Ambas dispõem de meios financeiros que penso que são suficientemente bons, pois uma responsabilizava-se por custear a estadia e a outra a propina e o dinheiro mensal (que a princípio seria uma cota de mais ou menos 200£ mensais). Mas, depois de muito tempo à espera, de idas e vindas ao consulado, recebo a negação do meu pedido com a justificativa que eu não possuía meios para ali permanecer. Decido então de não desistir assim e de correr atrás dos meus objectivos. Novamente reúno documentos (desta vez termos de responsabilidade da minha mãe e do meu tio seguidos de documentos bancários juntamente com uma carta que esclarecia que eles disponibilizavam-se a custear com 200£ mensais as minhas despesas pessoais ali nesse território). Corri o risco de me deslocar sozinha à Praia e depois de um enorme esforço ali consegui entregar os meus documentos. Pediram-me que aguardasse entre 10 a 20 dias e já lá se vai um mês e poucos dias de aguardo. Sei que as aulas estão avançadas mas, mesmo assim, vou acompanhando quando posso para, “se” conseguir ir, poder acompanhar os meus colegas.

Deixo aqui o meu relato, pois não é fácil fazer planos e vê-los a serem destruídos sem compreensão. Aguardo na ânsia de ser “ouvida” pelas autoridades competentes e de conseguir uma resposta brevemente! “

Carlina Pereira