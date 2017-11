M-Olympics já chegou a Santo Antão

14/11/2017 03:01 - Modificado em 14/11/2017 03:01

Após passar pela ilha vizinha de São Vicente, o projecto M-Olympics chegou a Santo Antão, na Cidade do Porto Novo, com a realização do Workshop em organização de eventos desportivos com enfoque na igualdade de géneros no desporto, promovida no Centro da Juventude.

Até ao dia 18 deste mês, a M-Olympics vai estar em Santo Antão promovendo várias actividades, encerrando no sábado 25, com a realização do Evento M-Olimpics. Esta acção faz parte de um conjunto de eventos que também incluiu workshop sobre liderança no feminino, olimpismo, igualdade do género, marketing e comunicação.

A iniciativa resultou de uma parceria entre a Academia Olímpica e o Comité Olímpico Cabo-verdiano.