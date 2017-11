Ivan Almeida ajuda Anwil a subir na liderança do Campeonato Polaco

14/11/2017 02:53 - Modificado em 14/11/2017 02:53

O internacional cabo-verdiano Ivan Almeida contribuiu com 16 pontos e ajudou a sua equipa a derrotar o Gdynia por 89-109 e, assim, recuperam a liderança isolada do campeonato da Polónia.

A contar para a jornada oito do principal campeonato da Polónia disputado na tarde de terça-feira, 13, o Anwil viajou até ao terreno do Gdynia e não teve dificuldades em vencer o jogo com uma vantagem de vinte pontos, que ajudou a equipa a recuperar a liderança perdida a favor do Torun que ocupava a primeira posição com 14 pontos.

Com esta vitória, a equipa de “El Condor” chega aos quinze pontos e segue líder do campeonato. Na próxima jornada, a nona do campeonato, no domingo 19, Almeida e companhia recebem no seu reduto o Ostrow.