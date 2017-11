São Vicente : Três acidentes de viação este fim-de-semana

14/11/2017 02:53 - Modificado em 14/11/2017 02:53

Durante este fim-de-semana, a Policia Nacional em São Vicente, de 10 a 13 Novembro registou diversas ocorrências. No sábado registou-se três acidentes de trânsito, um em ribeirinha, o segundo em Fonte Inês ocasionando um ferido ligeiro o terceiro em Cruz João Évora e a semelhança do primeiro, apenas danos materiais, por colisão.

Ainda foi aplicada três coimas a condutores por irregularidades, a seis dos veículos fiscalizados e uma apreensão.

No sábado e domingo, trinta veículos foram fiscalizados, dez coimas no valor de 95 mil escudos e três veículos aprendidos, dois por irregularidades nos documentos e um por falta de inspecção.

A esquadra de Monte Sossego, denuncia de roubo de uma viatura e Bela Vista que posteriormente foi encontrada na zona de Lombo Veneno, com avultados danos materiais.

De acordo com as ocorrências registadas nas unidades policiais do comando, foram registados denúncias de dano em estabelecimento comercial, no valor de 13.000, e roubos na via publica a pessoas, participação de suspeita de agressão sexual a menor, detenção em flagrante delito por danos a um estabelecimento comercial.

Por outro lado, o corpo de intervenção respondeu a solicitações de uma manifestação ilegal de lançamento de CD do MC Seiva, na Praça Dom Luís, com a participação de membros do movimento “Sokols”, exibindo cartazes, gritando palavras de ordem e obstrução da via pública, pelo que foi necessária intervenção policial, para repor a livre circulação dos cidadãos no local, com abordagem a vários indivíduos na via pública.

Ainda registou-se a apreensão de um computador, três telemóveis e um TV Plasma. Das solicitações atendidas mais de 95% forma resolvidas e outras não localizadas.

Por outro lado, A BAC e CIPE abordaram cerca de 59 indivíduos, 26 dos quais conduzidos a esquadra do Mindelo para identificação e dez detenções, entre eles, briga, assalto, roubo e ofensa a integridade física.