Utente: “Quatro meses para a emissão de um passaporte é uma vergonha nacional”

14/11/2017 02:42 - Modificado em 14/11/2017 02:42

Mais de três a quatro meses para obter a um passaporte. Dezenas de pessoas procuram diariamente este serviço e pedem uma solução definitiva.

Este é um problema antigo, mas que até agora continua a causar problemas a diversas pessoas. Problemas na emissão levam utentes a esperar mais de três meses pelo documento. Os afectados com essa situação dizem não compreender a situação que se arrasta há meses.

Quatro meses a espera de um passaporte e não aparece ninguém nem para dizer nada. “Porque um documento demora dois meses em Cabo Verde, mais dois meses em Portugal e mais um mês e tal para ser entregue ao requerente”, questiona este utente que diz ser uma vergonha nacional. É uma incompetência generalizada, com falta de visão e de solução.

No entanto outro utente afirma que o foco da reclamação está errado, o atraso não tem nada com o fraco sistema informático. “Os procedimentos levam muito tempo. O tempo dado pela casa de cidadão para a recolha de dados pessoais do requerente é de dois meses. Depois como o passaporte biométrico não é emitido em Cabo Verde gastam-se mais dois meses. Se somarmos a lentidão do sistema administrativo gastam se ao todo 5 a 6 meses para se ter novo passaporte. Inventam modas e não tem condições de fazer um trabalho a tempo. Em Portugal só se demora uma semana para se ter um passaporte biométrico” atira.

Dizem que na secretaria Direcção de Estrangeiros e Fronteiras (DEF), do comando nacional da polícia, sempre que chegam e questionam os agentes de serviços se o documento já está pronto, simplesmente lhes dizem que não e ninguém lhes explica nada. “ O tempo e o dinheiro perdidos, as demoras, e os serviços públicos devem respeito e consideração aos contribuintes, ao cidadão, que são, ao cabo e ao resto, a sua razão de ser e de existir”.

Seria bom que trabalhassem no sentido dos cidadãos poderem ter a entrega de passaporte em, aproximadamente, um mês, referem.

No entanto, não foi possível, até ao fecho desta edição, ouvir a versão do Comando Regional da Policia Nacional da Região São Vicente. Havendo reacção da autoridade, prometemos retomar a matéria numa das próximas edições deste diário digital.