Sete corpos encontrados numa favela após operação policial

13/11/2017 01:41 - Modificado em 13/11/2017 01:41

Sete corpos foram encontrados no sábado numa favela do Rio de Janeiro após uma operação policial contra grupos criminosos armados, divulgaram hoje as forças de segurança locais, sem especificar a hora e as causas de morte.

s ‘media’ brasileiros estão a avançar a possibilidade de ter ocorrido um tiroteio no local.

Uma unidade de elite da polícia, apoiada por três veículos blindados, realizou uma operação na favela Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, um subúrbio do Rio de Janeiro, informaram hoje as forças de segurança num comunicado.

Os agentes foram confrontados com “uma resistência armada por parte dos criminosos”, indicou a mesma nota informativa.

A polícia abriu um inquérito sobre “a morte de sete pessoas após a operação”, na qual foram aprendidas munições, sete pistolas, cinco carregadores, uma espingarda, transmissores de rádio, estupefacientes, telemóveis e documentos.

Seis dos sete cadáveres foram já identificados, acrescentou a polícia, sem dar mais pormenores.

Citados pelos órgãos de comunicação social brasileiros, habitantes daquela favela contaram que a polícia abriu fogo sobre uma multidão que estava a assistir a um espetáculo de rua.

A televisão brasileira Globo ouviu uma testemunha que relatou que viu elementos da polícia encapuzados a bloquearem o acesso às ruas antes do início do tiroteio.

