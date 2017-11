Qualificação Africana Mundial Rússia 2018: já são conhecidas todas as selecções apuradas com Cabo Verde a dizer adeus ao sonho

13/11/2017 01:37 - Modificado em 13/11/2017 01:37

Tunísia, Nigéria, Marrocos, Senegal e Egipto são as cinco selecções Africanas que vao marcar presença na próxima edição do Campeonato do Mundo FIFA, que se realiza na Rússia no próximo ano, e Cabo Verde mesmo faltando uma jornada para o fim da qualificação do seu grupo já disse adeus ao sonho.

A entrada para a última jornada de qualificação já com a Nigéria e Egipto apuradas, algumas selecções ainda tinham esperanças em poder marcar presença na maior competição de selecções do Mundo, mas as contas já estão encerradas mesmo que no grupo de Cabo Verde ainda falte uma jornada para o término. Com a vitória do Senegal 0-2 no jogo de repetição frente a Africa do Sul, a turma senegalesa já confirmou a prenseca na competição, mesmo faltando por disputar a última jornada do grupo, pois alcançou os 11 pontos, números inatingíveis pela concorrência directa.

Com quatro grupos já com todos os jogos disputados, falta apenas o grupo D, o de Cabo Verde por concluir os jogos e cumprir assim o calendário. Terça-feira jogam: Burkina Faso e Cabo Verde no estádio 4 de Agosto em Ouagadougou e Senegal x Africa do Sul, no Estádio Leopoldo Sédar Senghor em Dakar.

Cabo Verde que ainda tinha algumas esperanças de qualificação na última jornada caso o Senegal perdesse frente aos Sul-africanos no jogo de repetição, vê assim cair por terra tais esperanças e, agora certamente o foco passa por atingir a segunda posição do grupo e terminar com a melhor pontuação de sempre numa qualificação para um campeonato do Mundo.