‘Tubarões Azuis’ já estão no Burkina Faso para cumprir calendário

13/11/2017 01:37 - Modificado em 13/11/2017 01:40

Na tarde de sábado, os ‘Tubarões Azuis’ efectuaram a viagem até Lisboa de onde partiram rumo ao Burkina Faso.

Os ‘Tubarões Azuis’ encerraram, este sábado, 11 de Novembro, o estágio no Algarve no âmbito da preparação para a partida com o Burkina Faso, efectuando de manhã um jogo treino à porta fechada no terreno do Portimonense.

Este foi o 5º treino da Selecção, tendo tido a partida a duração de 70 minutos e terminado com 0-0 no marcador. Numa partida equilibrada, o Portimonense falhou uma grande penalidade aos 24 minutos, atirando a bola à barra da baliza de Vozinha.

De acordo com uma nota de imprensa da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), dos 22 jogadores que terminaram o estágio em Lagoa, apenas o guarda-redes Mário Évora não irá integrar a comitiva para o Burkina Faso.

A comitiva nacional que se encontrava concentrada em Lagoa, Algarve, rumará a Ouagadougou, onde defrontará a sua congénere do Burkina Faso em jogo para cumprir calendário para o Grupo D de qualificação Africana para o Mundial’2018, isso porque após a vitória alcançada sexta-feira pela equipa nacional do Senegal na África do Sul por 0-2, partida referente à segunda jornada, o resultado ditou o apuramento da equipa senegalesa para a Copa do Mundo, enquanto vencedora do Grupo D.

De resto, a África já tem todas as cinco selecções apuradas para o Mundial’2018: Egipto, Tunísia, Marrocos, Senegal e Tunísia.

A partida entre o Burkina Faso e Cabo Vede está aprazada para as 18:30 desta terça-feira, 14, no Stade 4 de Agosto.