Vídeos mostram ataque armado a carrinha de transporte de valores

13/11/2017 01:34 - Modificado em 13/11/2017 01:34

Uma carrinha de transporte de valores foi alvo de um ataque armado, sexta-feira à tarde, na zona leste de São Paulo, Brasil, com recurso a explosivos e a uma metralhadora.

Os responsáveis pelo ataque (serão cerca de 20), que ocorreu na Avenida Ragueb Chohfi, destruíram parte do veículo blindado e incendiaram outras nove viaturas estacionadas nas proximidades, de forma a retardar o trabalho da polícia, que se envolveu numa troca de tiros com os suspeitos.

Pelo menos dois atacantes puseram-se em fuga e barricaram-se dentro de um pequeno estabelecimento comercial, numa localidade próxima do local do crime, simulando um sequestro, com um deles a fingir-se refém. Acabaram por entregar-se à polícia, na sequência da ação do Grupo de Ações Táticas Especiais, que deteve ainda outras seis pessoas suspeitas de terem ligações ao crime.

Ainda não há informações sobre feridos nem sobre os valores que podem ter sido roubados.