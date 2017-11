Guarda-Fiscal : agentes acusam o comandante de práticas que lesam os seus interesses e segurança

13/11/2017 01:13 - Modificado em 13/11/2017 01:15

Agentes da Guarda-Fiscal de São Vicente denunciam actuação do Comandante da unidade e acusam-no de práticas que lesam os agentes

A denúncia foi feita ao Notícias do Norte esta semana por um agente. O mesmo afirma que trabalham em condições impróprias e que colocam em risco a própria segurança. Segundo a mesma fonte, a situação está a caminhar para aquilo que se pode chamar de “desesperador” isso conforme nos dá conta, pois, “todos os efectivos da polícia fiscal, estão afrontados e desesperados com o Comandante Albertino Cruz”.

A sobrecarga horária de trabalho é um dos problemas anotados pelo denunciante. “Trabalhamos mais de 12 horas de serviço. Também não recebemos nenhum tostão pelas horas extras”. Os visados dizem que trabalham muitas horas por semana e que fazem o trabalho de segurança a bordo de navios no meio mar só com um único agente durante 24h e, às vezes, sem armas, situação que consideram inconcebível. “Um agente não pode estar a trabalhar mais de 12 horas de serviço, mesmo se descansar 48 horas”, afirma.

E o mais grave de tudo isso reitera, é o facto do Comandante Albertino Cruz receber mais de 300.000 escudos referentes ao subsídio de alimentação e nunca sabem onde vai este dinheiro ou onde é utilizado, porque, até este momento, “não receberam nenhum tostão desse dinheiro”, denuncia um dos agentes agastado com a situação e que procurou este online como forma de apelar a quem de direito para que esteja atento ao que se passa na Polícia Nacional e que tome medidas porque, como deixa transparecer, “estamos cansados com a situação e todos os efectivos estão cientes disso e são testemunhas”.

O NN confrontou o comandante regional da Policia Nacional com estas acusações . Mas este respondeu que não tinha conhecimento desses factos porque chegou está no comando há pouco tempo . Tentamos contactar o Comandante Albertino Cruz, mas sem resultados.