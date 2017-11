Andrea Gomes eleita Rainha de Bateria do Grupo Carnavalesco Cruzeiros do Norte

13/11/2017 01:05 - Modificado em 13/11/2017 01:05

Este sábado, Andrea Gomes, juntamente com mais seis beldades, foi a escolhida dos jurados para representar o Cruzeiros do Norte no Carnaval 2018, na final que se realizou no Hotel Porto Grande. A musa do grupo quer manter o título de Rainha de Bateria do grupo no Carnaval 2018, agendado para o dia 13 de Fevereiro.

As seis candidatas desfilaram, primeiro de maió, seguido de roupa de noite e, no final, envergando trajes carnavalescos, ao som do samba com a batucada do Mindelo.

A vencedora na final do concurso diz que durante toda a preparação foram sempre bem coordenadas e qualquer uma teria a possibilidade de vencer, visto todas terem as mesmas oportunidades, mas está satisfeita por ter sido a escolhida e agora vai representar o seu sonho de vestir o manto e “comandar” a bateria com muita atitude, elegância e, principalmente, samba no pé.

Fazer com que a sua escolha tenha sido acertada e representar o grupo da melhor forma possível. Além de Andrea Gomes, Ilsevania Alves foi escolhida como Primeira Princesa.

A nova Rainha de Bateria levou entre outros prémios, cinquenta mil escudos para a concepção do traje que vai brilhar no sambódromo da Rua de Lisboa e a Primeira Princesa, quinze mil escudos para ajudar na concepção do seu traje.

Além da escolha da Rainha de Bateria, a direcção do grupo anunciou ainda o tema para o próximo ano, as duas rainhas, sendo a primeira Cláudia Cruz, Vereadora da Câmara Municipal do Sal e Rosa Silva e o rei, o cantor Hilário Silva.

Porta-Bandeira e Mestre de Sala, serão Nélida Veríssimo e João Carlos Rodrigues.

Numa noite cheia de brilho e batucada, também houve música com Hilário Silva, Mayra Vezo e Eliana Rosa.