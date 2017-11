EUA :Viúva volta a tocar na face do marido transplantada noutro homem

13/11/2017 01:09 - Modificado em 13/11/2017 01:09

A viúva de um homem que se suicidou, no último ano, voltou a poder tocar na cara do marido, que foi transplantada para uma outra pessoa no último ano. A clínica norte-americana que realizou a cirurgia organizou o emocionante reencontro no último mês.

Calen “Rudy” Ross suicidou-se, em 2016, com um tiro, provocando dor e sofrimento à família, mas o ato tão desesperado acabou por se revelar um momento fundamental e de alívio para um outro homem, Andy Sadness. Lilly Ross, a viúva que estava grávida na altura, autorizou que órgãos do marido fossem doados e Andy recebeu uma cara nova,

Há cerca de dez anos, Andy Sadness disparou um tiro contra a sua cara e sobreviveu, mas a sua cara ficou desfigurada devido à gravidade da situação. Durante quase uma década, o norte-americano viveu afastado do mundo, com vergonha de se mostrar em público. “Não saía. Odiava ir a cidades maiores”, contou.



