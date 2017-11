Torneio Abertura: Mindelense e Derby cumprem e continuam de mãos dadas na liderança

13/11/2017 01:00 - Modificado em 13/11/2017 01:00

O CS Mindelense e o Derby venceram nesta quarta jornada os seus adversários, e por isso continuam lado a lado na tabela classificativa com 12 pontos cada.

Os leões da rua de praia foram os primeiros a entrarem em campo frente a “Micá” no clássico da quarta jornada, no sábado, 11, e não complicaram as contas da liderança e venceram por duas bolas sem resposta. Larry e Danilo fizeram o gosto ao pé e deram os três pontos ao Mindelense que assim continua invicto nesta edição do Torneio Abertura. Por sua vez a Académica soma mais um dissabor neste campeonato, três derrotas e uma vitória é o registo da “Micá” até ao momento na competição.

Os derbianos entraram em cena logo após ao jogo do Mindelense e tiveram que batalhar a fundo para levar de vencida a turma de Fonte Filipe, o Farense, por 3-2. Para a formação derbiana Bruce, Ay e Metxa fizeram os tentos, enquanto que para a formação visitante marcaram Djudjim e Nene. O Derby não desarma e continua bem firme na luta pelo troféu, deste torneio que serve de preparação para as oito equipas que vão participar no G-8 em São Vicente.

No domingo,12, o Batuque detentor do troféu de época passada venceu o Castilho por 3-1, e reforçou a terceira posição agora com mais três pontos do que os “Castilhanos”, que tem seis pontos. O Castilho soma a segunda derrota consecutiva no campeonato, isto após vencer os dois primeiros jogos.

O jogo que encerrou a jornada quatro, o Ribeira Bote venceu o Salamansa por 2-1 e, assim conquistou os seus primeiros pontos nesta edição da prova. Por sua vez o Salamansa soma assim mais uma derrota na Taça Abertura, a quarta consecutiva e ainda não pontuou.

No que diz respeito a classificação, Mindelense e Derby somam quatro vitórias e seguem lideres, seguidos pelo Batuque com nove pontos, e do Castilho seis pontos, e da Académica e do Farense com três pontos cada. Salamansa ainda não pontuou.