Andrea Gomes candidata a Rainha de Bateria do Cruzeiros do Norte

10/11/2017 18:31 - Modificado em 10/11/2017 18:41

Depois de ter desfilado no ano passado, como figura de destaque do Grupo Carnavalesco Cruzeiros do Norte, este ano pretende representar o grupo a frente da bateria. Um sonho que tras desde de criança e que aliado a sua paixão pela festa do Rei Momo, esta jovem está preparada para dar o máximo este sábado, na 4ª edição do concurso de Rainha de bateria do Cruzeiros do Norte, e caso consiga conqusitar o posto, em 2018 lutar pela manutenção do título de Rainha de Bateria do carnaval de São Vicente que pertence ao grupo, e que foi conqusitado por Vany Ramos, este ano.

candidata número 01 – Andrea Gomes