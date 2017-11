Mindelact 2017: “Lema foi muito importante para conquistar figuras mundiais que marcam presença”

A organização do Mindelact 2017 assegura que a escolha do lema “Alma, arte e afecto” foi “muito importante” para conquistar todas as figuras mundiais presentes.

A dois dias de encerrar a 23ª edição do Mindelact, Janaína Alves, coordenadora do Palco 2, em declarações diz que o Festival Internacional de Teatro do Mindelo (Mindelact) teve o “privilégio” de receber “figuras sonantes” do teatro mundial, como Tadashi e Radin, entre muitos outros que, além do espectáculo, oferecem oficinas, master class e performances.

De acordo com esta coordenadora citada pela Inforpress, “tudo isso junto tem uma justificativa: só pode ser por muito amor e afecto e por se terem apaixonado por esta cidade e acreditar nas pessoas e no projectoMindelact”, ajuntou a mesma fonte que pediu aos actores e outros interessados para aproveitarem todas as acções de formação.

São ao todo 10 oficinas e as pessoas que estão a participar “dificilmente iriam ter esta oportunidade”, notou, por se tratar de “oficinas caríssimas no resto do mundo”, como as de estátuas vivas, teatro butô, dramaturgia, performance e interpretação.

“A malta do teatro tem que abrir bem o olho para um festival como este, para ver a vitrina que tem e aprender com o que se está a passar nos palcos desses nove dias”, concretizou a mesma fonte.

Janaína Alves por agora não confirma se a meta inicial de triplicar o número de espectadores este ano será alcançada, contudo, avançou que “todos os espectáculos estão cheios”, numa “loucura” para mostrar à cidade, à ilha e ao país que o Mindelact “está vivo” e que a cidade precisa deste festival.

Em média, são apresentados sete espectáculos por dia, misturando performance, teatro na praça em todas as periferias, ciclo internacional de contadores de história que traz crianças de escolas de toda a ilha.

“É interessante ver que o Mindelact criou ramificações e está a espalhar-se pela ilha inteira, ou seja, temos, neste momento, uma ilha rodeada de teatro”, lançou a mesma fonte.

Por fim, a coordenadora do Palco 2 do Mindelact destacou o festival off que, este ano, traz um tema de carácter social focado na violência baseada no género, pensado pelos grupos nacionais que abordam o mesmo tema, atendendo a cada realidade específica.

O que, sintetizou, é “muito interessante” por despertar grupos de ilhas diferentes que preparam um espectáculo para o festival mas que, depois, será repetido na ilha de origem e servirá como alerta para a sociedade local.