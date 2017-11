Porto Novo: Reunião entre Clubes e ARFSAS leva ao adiamento das competições oficiais

10/11/2017 01:49 - Modificado em 10/11/2017 01:50

A Associação Regional Futebol de Santo Antão Sul informou que chegou a acordo com os Clubes daquela região desportiva para o adiamento das provas oficiais, tendo em conta que não estão reunidas todas as condições organizacionais para o arranque do Torneio de Abertura.

O Torneio de Abertura, prova que arranca com a época desportiva em Santo Antão Sul estava agendado para iniciar já este fim-de-semana, mas a partir de um encontro efectuado entre a ARFSAS e os Clubes, os mesmos chegaram a entendimento para adiar por uma semana o início do torneio que serve de preparação para os clubes daquela região desportiva.

De acordo com a ARFSAS, os Clubes pediram o adiamento alegando que não estão reunidas todas condições organizacionais para o arranque tais como as inspecções médicas e o reconhecimento das assinaturas no notário, factos estes que levaram à alteração do calendário. Posto isto, a ARFAS adiou por uma semana o início desta competição que vai alterar toda a planificação da época desportiva anteriormente divulgada, com o Torneio de Abertura a arrancar no dia 17 do corrente mês, enquanto quea Supertaça fica para ser disputada no dia 16 de Dezembro. Seguem-se as outras provas oficiais como o Campeonato Regional e a Taça Regional.